Gland Pharma Aktie

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WKN DE: A2QG5F / ISIN: INE068V01023

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14.05.2026 07:01:06

Ausblick: Gland Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Gland Pharma lässt sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gland Pharma die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 16,25 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Gland Pharma 11,32 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 16,65 Milliarden INR – ein Plus von 16,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gland Pharma 14,25 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 58,42 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 42,40 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 63,60 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 55,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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