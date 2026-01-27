Ausblick: Gland Pharma präsentiert Quartalsergebnisse

Gland Pharma wird am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 15,37 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 23,75 Prozent erhöht. Damals waren 12,42 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 16,00 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 15,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 57,34 INR, während im vorherigen Jahr noch 42,40 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,23 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 55,90 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at