Ausblick: Glaston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Glaston lädt am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,023 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Glaston ein EPS von 0,000 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 48,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,157 EUR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,060 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 208,8 Millionen EUR, gegenüber 218,3 Millionen EUR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at