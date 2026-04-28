Ausblick: Glaston informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Glaston öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,006 EUR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Glaston noch 0,000 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 43,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 51,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,086 EUR im Vergleich zu 0,030 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 186,1 Millionen EUR, gegenüber 206,9 Millionen EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at