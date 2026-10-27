Glaston Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BFU / ISIN: FI4000587340
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Glaston präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Glaston wird am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,020 EUR. Das entspräche einer Verringerung von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 EUR erwirtschaftet wurden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 23,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 56,5 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 43,4 Millionen EUR aus.
Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,107 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,030 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 167,0 Millionen EUR, gegenüber 206,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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