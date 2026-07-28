Ausblick: Glaukos legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Glaukos wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,223 USD gegenüber -0,340 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 151,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,1 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,526 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -3,280 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 629,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 507,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at