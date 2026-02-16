Glaukos Aktie

WKN DE: A14VCK / ISIN: US3773221029

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Glaukos mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Glaukos lädt am 17.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass Glaukos im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,196 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,600 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Plus von 29,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 136,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 105,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,816 USD, gegenüber -2,770 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 500,2 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 383,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Glaukos Corp

Glaukos Corp

