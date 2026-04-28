Glaukos Aktie
WKN DE: A14VCK / ISIN: US3773221029
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Glaukos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Glaukos stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,281 USD. Dies würde einen Gewinn von 12,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Glaukos -0,320 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite soll Glaukos 13 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 137,0 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 28,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Glaukos 106,7 Millionen USD umsetzen können.
13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,544 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -3,280 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 613,3 Millionen USD, gegenüber 507,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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