GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Aktie

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WKN: 946008 / ISIN: INE159A01016

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02.08.2026 07:01:06

Ausblick: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 13,90 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 12,10 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 25,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,14 Milliarden INR gegenüber 8,05 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 69,10 INR, gegenüber 61,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 41,94 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 38,22 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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