Ausblick: Glenmark Life Sciences stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Glenmark Life Sciences gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 12,50 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 10,60 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 6,42 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,88 Milliarden INR umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 55,90 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 45,99 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,45 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 25,36 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at