Ausblick: Glenmark Life Sciences verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Glenmark Life Sciences präsentiert in der am 22.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 11,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Glenmark Life Sciences noch ein Gewinn pro Aktie von 11,18 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 3,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,65 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 44,90 INR je Aktie, gegenüber 39,63 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 25,68 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 23,72 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at