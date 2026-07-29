Ausblick: Glenmark Life Sciences veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Glenmark Life Sciences lädt am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 12,10 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 9,91 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 6,80 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 12,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,02 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 52,01 INR, gegenüber 45,99 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 28,05 Milliarden INR im Vergleich zu 25,52 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at