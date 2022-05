Ausblick: Global Blood Therapeutics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Global Blood Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2022 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -1,309 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Global Blood Therapeutics noch -1,210 USD je Aktie verloren.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 56,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 43,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 20 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,778 USD, gegenüber -4,810 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 20 Analysten durchschnittlich auf 281,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 194,8 Millionen USD generiert wurden.

