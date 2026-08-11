Global-E Online Aktie
WKN DE: A3CPLM / ISIN: IL0011741688
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Global-E Online präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Global-E Online präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.
11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,75 Prozent auf 283,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 962,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global-E Online Ltd. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Global-E Online präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: Global-E Online stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: Global-E Online stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Ausblick: Global-E Online stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Global-E Online Ltd. Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Global-E Online Ltd. Registered Shs
|41,15
|-2,76%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.