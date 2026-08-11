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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Global-E Online präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Global-E Online präsentiert am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

9 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,216 USD gegenüber 0,060 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 31,75 Prozent auf 283,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 214,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 962,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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