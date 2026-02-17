Ausblick: Global-E Online stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Global-E Online wird am 18.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,314 USD aus. Im letzten Jahr hatte Global-E Online einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 328,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 24,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 262,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,350 USD, gegenüber -0,450 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 953,6 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 752,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at