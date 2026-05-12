Ausblick: Global-E Online stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global-E Online wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Global-E Online im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,171 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,110 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 250,8 Millionen USD – ein Plus von 32,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global-E Online 189,9 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD, gegenüber 0,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 1,24 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 962,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at