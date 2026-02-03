Ausblick: Global Health gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Health gibt am 04.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,31 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Global Health 5,32 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 10 Analysten von einem Zuwachs von 13,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 10,74 Milliarden INR gegenüber 9,43 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,34 INR, gegenüber 17,92 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 43,05 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 36,48 Milliarden INR generiert wurden.

