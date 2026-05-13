Ausblick: Global Health legt Quartalsergebnis vor

Global Health wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,53 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 11,07 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 18,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 9,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 20,40 INR aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 17,92 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 43,76 Milliarden INR, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 36,48 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at