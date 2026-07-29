Ausblick: Global Health mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Global Health lässt sich am 30.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Global Health die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 5,41 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 8,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 5,92 INR je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Global Health im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 12,03 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 14 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,31 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,73 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 25,71 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 20,71 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 51,78 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 44,10 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at