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WKN DE: A3E03V / ISIN: INE474Q01031

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Global Health präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Health präsentiert in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 6,80 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Global Health 5,89 INR je Aktie eingenommen.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 13,37 Milliarden INR – ein Plus von 21,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Health 10,99 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 26,61 INR, gegenüber 20,71 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 53,10 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,32 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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