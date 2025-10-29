Ausblick: Global Indemnity Group LLC Registered A legt Quartalsergebnis vor

Global Indemnity Group LLC Registered A wird am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,755 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,920 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Global Indemnity Group LLC Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 107,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,48 Prozent verringert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,12 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 409,0 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 441,2 Millionen USD waren.

