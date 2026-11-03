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Global Indemnity Group LLC Registered a Aktie

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WKN DE: A2QCDD / ISIN: US37959R1032

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Global Indemnity Group LLC Registered A legt Quartalsergebnis vor

Global Indemnity Group LLC Registered A stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,713 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,860 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Global Indemnity Group LLC Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 127,7 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,75 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 437,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 450,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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