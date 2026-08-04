Global Indemnity Group LLC Registered a Aktie

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WKN DE: A2QCDD / ISIN: US37959R1032

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Global Indemnity Group LLC Registered A präsentiert Quartalsergebnisse

Global Indemnity Group LLC Registered A stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,715 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Global Indemnity Group LLC Registered A mit einem Umsatz von insgesamt 113,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,49 Prozent gesteigert.

2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,69 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,75 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 437,4 Millionen USD, gegenüber 450,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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