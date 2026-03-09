Ausblick: Global Indemnity Group LLC Registered A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Indemnity Group LLC Registered A stellt am 10.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,811 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 24,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,650 USD erwirtschaftet wurden.

Global Indemnity Group LLC Registered A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 7,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,23 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 3,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 405,8 Millionen USD, gegenüber 441,2 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at