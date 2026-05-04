Global Indemnity Group LLC Registered a Aktie
WKN DE: A2QCDD / ISIN: US37959R1032
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04.05.2026 07:01:06
Ausblick: Global Indemnity Group LLC Registered A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Global Indemnity Group LLC Registered A präsentiert am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,627 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Global Indemnity Group LLC Registered A ein EPS von -0,300 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 104,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 108,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,81 USD, gegenüber 1,75 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 441,3 Millionen USD im Vergleich zu 450,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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