Global Medical REIT Aktie

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WKN DE: A41G72 / ISIN: US37954A3032

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05.05.2026 07:01:06

Ausblick: Global Medical REIT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Medical REIT stellt am 06.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,005 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Global Medical REIT 0,150 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 37,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 38,2 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,170 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,910 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 154,0 Millionen USD, gegenüber 161,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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