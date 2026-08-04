Global Medical REIT Aktie

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WKN DE: A41G72 / ISIN: US37954A3032

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04.08.2026 07:01:06

Ausblick: Global Medical REIT präsentiert Quartalsergebnisse

Global Medical REIT wird am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,235 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,80 Prozent auf 37,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,865 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,910 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 150,8 Millionen USD, gegenüber 161,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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