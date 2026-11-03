Ausblick: Global Medical REIT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Global Medical REIT wird am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,490 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 12,06 Prozent auf 35,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD im Vergleich zu -0,910 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 146,0 Millionen USD, gegenüber 161,0 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net