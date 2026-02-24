Ausblick: Global Medical REIT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Medical REIT wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,065 USD je Aktie gegenüber 0,100 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Global Medical REIT soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 39,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,260 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 146,6 Millionen USD, gegenüber 156,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

