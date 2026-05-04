Ausblick: Global Net Lease mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Global Net Lease wird sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,100 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Net Lease noch ein Verlust pro Aktie von -0,870 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Global Net Lease 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 112,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 15,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Global Net Lease 132,4 Millionen USD umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,430 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 462,8 Millionen USD, gegenüber 497,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at