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Global Net Lease Aktie

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WKN DE: A2DL1B / ISIN: US3793782018

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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Global Net Lease präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Net Lease äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Global Net Lease im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,003 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,320 USD je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 6,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 121,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 113,5 Millionen USD aus.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,093 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,210 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 453,8 Millionen USD aus im Gegensatz zu 497,9 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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