Global Net Lease Aktie

Global Net Lease für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DL1B / ISIN: US3793782018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 07:01:06

Ausblick: Global Net Lease präsentiert Quartalsergebnisse

Global Net Lease öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,155 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Global Net Lease noch -0,080 USD je Aktie verloren.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 39,69 Prozent auf 120,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,515 USD, gegenüber -0,760 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 506,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 808,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Global Net Lease Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Global Net Lease Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Global Net Lease Inc Registered Shs 8,14 -1,12% Global Net Lease Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:01 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.02.26 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen