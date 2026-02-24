Global Net Lease Aktie
WKN DE: A2DL1B / ISIN: US3793782018
Ausblick: Global Net Lease präsentiert Quartalsergebnisse
Global Net Lease öffnet am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,155 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Global Net Lease noch -0,080 USD je Aktie verloren.
5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 39,69 Prozent auf 120,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 199,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -1,515 USD, gegenüber -0,760 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 506,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 808,4 Millionen USD generiert wurden.
