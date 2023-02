Ausblick: Global Net Lease verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Net Lease präsentiert in der am 23.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,000 USD je Aktie gegenüber -0,080 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 93,0 Millionen USD – ein Minus von 12,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Net Lease 106,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 377,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 391,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

