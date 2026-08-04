Ausblick: Global Net Lease verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Net Lease wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,053 USD. Das entspräche einem Gewinn von 66,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,19 Prozent auf 109,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Global Net Lease noch 124,9 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,193 USD, gegenüber -1,210 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 444,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 497,9 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at