Global Partners LPPartnership Units Aktie

Global Partners LPPartnership Units für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0HF1S / ISIN: US37946R1095

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Global Partners LPPartnership Units gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Global Partners LPPartnership Units wird am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,24 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 125,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Global Partners LPPartnership Units in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,51 Milliarden USD im Vergleich zu 4,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 4,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 28,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,56 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Global Partners LPPartnership Units

mehr Nachrichten

Analysen zu Global Partners LPPartnership Units

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Global Partners LPPartnership Units 50,18 3,42% Global Partners LPPartnership Units

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:27 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06:59 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen