Global Partners LPPartnership Units Aktie
WKN: A0HF1S / ISIN: US37946R1095
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Global Partners LPPartnership Units gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Global Partners LPPartnership Units wird am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,24 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 125,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Global Partners LPPartnership Units in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 62,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 7,51 Milliarden USD im Vergleich zu 4,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 4,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2,11 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 28,23 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 18,56 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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