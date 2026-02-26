Global Partners LPPartnership Units Aktie
WKN: A0HF1S / ISIN: US37946R1095
|
26.02.2026 07:01:06
Ausblick: Global Partners LPPartnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Global Partners LPPartnership Units wird sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,600 USD aus. Im letzten Jahr hatte Global Partners LPPartnership Units einen Gewinn von 0,520 USD je Aktie eingefahren.
Global Partners LPPartnership Units soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,94 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 65,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 2,41 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 20,85 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 17,16 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
