Global Partners LPPartnership Units Aktie

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WKN: A0HF1S / ISIN: US37946R1095

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: Global Partners LPPartnership Units stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global Partners LPPartnership Units wird sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,61 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,660 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 57,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 7,41 Milliarden USD gegenüber 4,69 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 6,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD einfahren können. Beim Umsatz geht 1 Analyst von 27,42 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 18,56 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net

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