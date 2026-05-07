Ausblick: Global Partners LPPartnership Units vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Global Partners LPPartnership Units gibt am 08.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,330 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Global Partners LPPartnership Units 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

Global Partners LPPartnership Units soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,98 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

1 Analyst gibt in Bezug auf das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von einem Gewinn von 3,19 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,11 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von 30,16 Milliarden USD, gegenüber 18,56 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at