Ausblick: Global Payments legt Quartalsergebnis vor

Global Payments wird sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 25 Analysten von einem Gewinn von 2,78 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden.

23 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 16,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,41 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Global Payments für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,81 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 13,72 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 24 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,41 Milliarden USD, gegenüber 7,71 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at