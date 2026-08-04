Ausblick: Global Payments stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Payments präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,44 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2546,15 Prozent erhöht. Damals waren 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 26 Analysten ein Plus von 61,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,16 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,96 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,77 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,35 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 28 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 12,40 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 7,71 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at