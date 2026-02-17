Global Payments Aktie
Ausblick: Global Payments zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Global Payments stellt am 18.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
27 Analysten schätzen im Schnitt, dass Global Payments im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,16 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,25 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Global Payments nach den Prognosen von 25 Analysten im Schnitt 2,31 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 8,33 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,52 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,20 USD, gegenüber 6,16 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 27 Analysten auf durchschnittlich 9,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 10,11 Milliarden USD generiert wurden.
