Global Payments Aktie
WKN: 603111 / ISIN: US37940X1028
|
04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Global Payments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Global Payments wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 31 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Global Payments in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD im Vergleich zu 2,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 34 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,64 USD im Vergleich zu 1,35 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 12,36 Milliarden USD, gegenüber 7,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Global Payments Inc.
|
04.11.26
|S&P 500-Titel Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Global Payments-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Ausblick: Global Payments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
30.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
|
30.10.26
|CD&R pursues buyout of $40bn card processor Global Payments (Financial Times)
|
30.10.26
|CD&R pursues buyout of $40bn card processor Global Payments (Financial Times)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Global Payments-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Global Payments von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Global Payments Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Global Payments Inc.
|85,40
|-0,23%