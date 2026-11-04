Ausblick: Global Payments zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Global Payments wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 31 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,58 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Global Payments in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 58,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 29 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD im Vergleich zu 2,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 34 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,64 USD im Vergleich zu 1,35 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 31 Analysten durchschnittlich bei 12,36 Milliarden USD, gegenüber 7,71 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net