Ausblick: Global Ship Lease A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Global Ship Lease A präsentiert am 09.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,46 USD. Das entspräche einer Verringerung von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,59 USD erwirtschaftet wurden.

Global Ship Lease A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 189,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 1,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 192,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,32 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 767,2 Millionen USD, gegenüber 766,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net