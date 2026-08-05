Global Ship Leas a Aktie

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WKN DE: A2PEWC / ISIN: MHY271836006

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Global Ship Lease A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Global Ship Lease A wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,42 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 186,9 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 191,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 9,93 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 11,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 752,5 Millionen USD, gegenüber 766,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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