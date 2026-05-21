Ausblick: Global Ship Lease A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Global Ship Lease A lädt am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,40 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Global Ship Lease A in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,20 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 183,0 Millionen USD im Vergleich zu 191,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,80 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,32 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 742,7 Millionen USD, gegenüber 766,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at