Ausblick: Global Ship Lease A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Global Ship Lease A wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 2,31 USD gegenüber 2,54 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 3,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 188,4 Millionen USD gegenüber 182,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,23 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 9,67 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 744,5 Millionen USD, gegenüber 711,1 Millionen USD im Fiskalvorjahr.

