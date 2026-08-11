Global Water Resources Aktie
WKN DE: A0Q7WP / ISIN: US3794631024
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Global Water Resources gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Global Water Resources stellt am 12.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,030 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Global Water Resources 0,060 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Global Water Resources 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Global Water Resources 14,2 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,070 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 58,3 Millionen USD, gegenüber 55,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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