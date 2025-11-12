Ausblick: Global Water Resources informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Water Resources präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,090 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Water Resources noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,33 Prozent auf 15,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,213 USD, gegenüber 0,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 56,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 52,7 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

