Ausblick: Global Water Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Water Resources gibt am 04.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Global Water Resources im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 13,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 3,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Global Water Resources einen Umsatz von 13,3 Millionen USD eingefahren.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,175 USD, gegenüber 0,240 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 55,9 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 52,7 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at