Ausblick: Global Water Resources stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Water Resources wird am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,000 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Global Water Resources soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,135 USD, gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 63,0 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 55,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at